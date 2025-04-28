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Cadena SER: в Барселоне сотни человек застряли в метро и поездах

МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Сотни человек застряли в вагонах метро и поездов в Барселоне из-за масштабного сбоя в работе электросетей. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

Источник: Reuters

По ее информации, помимо «сотен человек, запертых в метро», как минимум около восьми составов системы пригородных и региональных поездов Каталонии остановились в туннелях и на станциях Барселоны.

Как сообщает радиостанция, полиция автономного сообщества ввела в действие план чрезвычайных действий. Приоритет ее сотрудников сейчас — вызволить из вагонов метро и поездов застрявших людей.

С перебоями работает общественный транспорт и в столице страны, передает корреспондент ТАСС с улиц Мадрида. Так, доступ в метро перекрыт, светофоры не работают, автобусы едут переполненные и не берут новых пассажиров, у банков появляются большие очереди, супермаркеты закрываются.