Cadena SER: в Барселоне сотни человек застряли в метро и поездах

По ее информации, помимо «сотен человек, запертых в метро», как минимум около восьми составов системы пригородных и региональных поездов Каталонии остановились в туннелях и на станциях Барселоны.
Как сообщает радиостанция, полиция автономного сообщества ввела в действие план чрезвычайных действий. Приоритет ее сотрудников сейчас — вызволить из вагонов метро и поездов застрявших людей.
С перебоями работает общественный транспорт и в столице страны, передает корреспондент ТАСС с улиц Мадрида. Так, доступ в метро перекрыт, светофоры не работают, автобусы едут переполненные и не берут новых пассажиров, у банков появляются большие очереди, супермаркеты закрываются.