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Больницы в Испании перешли на генераторы из-за аварии в энергосистеме

МАДРИД, 28 апр — РИА Новости. Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов после масштабного сбоя в энергосистеме страны, сообщили РИА Новости в администрации медучреждения.

Источник: © РИА Новости

«В настоящий момент работа больницы поддерживается за счет генераторов для чрезвычайных ситуаций. На самом деле все больницы в Испании должны были перейти на эту систему обеспечения работы», — отметили в больнице.

Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica сообщил о начале восстановления электроснабжения на севере и юге страны.