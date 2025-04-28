Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке базы розыска.
По какой именно статье разыскивается Таратута*, не уточняется.
Ранее руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщала РИА Новости, что в отношении Таратуты* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
По данным следствия, проживающая за границей Таратута* не позднее 15 января не предоставила информацию, необходимую по закону об иноагентах.
* Признаны иностранным агентом в России