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Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск ведущую телеканала «Дождь»* Юлию Таратуту*, в отношении которой возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента, говорится на сайте МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке базы розыска.

По какой именно статье разыскивается Таратута*, не уточняется.

Ранее руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщала РИА Новости, что в отношении Таратуты* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

По данным следствия, проживающая за границей Таратута* не позднее 15 января не предоставила информацию, необходимую по закону об иноагентах.

* Признаны иностранным агентом в России