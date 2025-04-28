В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку

По данным ведомства, игровую площадку во дворе дома № 12 на улице Тюленина в Омске повредил 41-летний омич. Инцидент произошел вечером 27 апреля. Легковой Nissan March влетел на детскую площадку и горку, где играли несколько детей. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным и не справился с управлением. Его задержали и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что водитель был пьян.