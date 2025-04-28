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В Омске пьяный водитель въехал на детскую площадку

ОМСК, 28 апр — РИА Новости. Житель Омска не справился с управлением автомобиля и въехал на детскую площадку во дворе многоэтажек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, игровую площадку во дворе дома № 12 на улице Тюленина в Омске повредил 41-летний омич. Инцидент произошел вечером 27 апреля. Легковой Nissan March влетел на детскую площадку и горку, где играли несколько детей. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным и не справился с управлением. Его задержали и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что водитель был пьян.

«В отношении нарушителя возбуждены административные делопроизводства по статьям “Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения”, “Отсутствие водительского удостоверения” и “Отсутствие страховки”, — уточнили в пресс-службе.

В результате наезда была сломана горка и игровой городок на детской площадке. Расследование случившегося продолжается.