В Испании назвали причину отключения электричества

«В сетях произошло очень сильное колебание потока мощности», — заявил представитель компании.
Как отмечается, причина перепада остается неизвестной.
В Red Eléctrica добавили, что потребление электроэнергии в Испании к 15:00, после восстановительных мероприятий, составляет около 45 процентов от обычного.
При этом португальский оператор электросетей REN заявил, что причиной блэкаута стало редкое атмосферное явление в Испании, вызванное экстремальными температурными перепадами.
Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.