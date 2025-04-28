На востоке ДРК повстанцы захватили город Казиба

Интенсивные боевые действия ведутся в условиях, когда конголезское правительство и повстанцы по итогам проведенных на минувшей неделе в Дохе при посредничестве Катара переговоров согласились работать над скорейшим достижением перемирия на востоке ДРК. Одновременно главы МИД ДРК и Руанды подписали 25 апреля в Вашингтоне декларацию о принципах мирного соглашения между двумя странами, проект которого должен быть представлен к 2 мая 2025 года.