На востоке ДРК повстанцы захватили город Казиба

Отряды повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) захватили город Казиба (Южное Киву) в рамках начатого ими на минувшей неделе наступления, отмечает она. Армейские части и поддерживающие их ополченцы из движения Wazalendo были вынуждены оставить город. Захват Казибы открывает перед М23 возможность соединиться с отрядами союзной повстанческой группировки «Твирванехо», которые действуют на юго-западе Южного Киву и сейчас заблокированы в местах своего расположения правительственными частями.
Казиба является административным центром одноименного района, численность которого достигает 50 тыс. Город расположен в 50 км к югу от столицы Южного Киву Букаву, который контролируют повстанцы.
Бои между повстанцами из М23 и армейскими подразделениями идут также в провинции Северное Киву. Правительственным войскам в последние сутки удалось потеснить повстанцев в районе города Кибати области Валикале. Ожесточенные бои идут также на территории области Масиси.
Интенсивные боевые действия ведутся в условиях, когда конголезское правительство и повстанцы по итогам проведенных на минувшей неделе в Дохе при посредничестве Катара переговоров согласились работать над скорейшим достижением перемирия на востоке ДРК. Одновременно главы МИД ДРК и Руанды подписали 25 апреля в Вашингтоне декларацию о принципах мирного соглашения между двумя странами, проект которого должен быть представлен к 2 мая 2025 года.
Конголезское правительство обвиняет соседнюю Руанду в оказании поддержки повстанцам, действующим на востоке ДРК.