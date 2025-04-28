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На востоке ДРК повстанцы захватили город Казиба

ПРЕТОРИЯ, 28 апреля. /ТАСС/. Ожесточенные бои между повстанцами и правительственными силами велись в течение понедельника в провинциях Северное Киву и Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Источник: Reuters

Отряды повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) захватили город Казиба (Южное Киву) в рамках начатого ими на минувшей неделе наступления, отмечает она. Армейские части и поддерживающие их ополченцы из движения Wazalendo были вынуждены оставить город. Захват Казибы открывает перед М23 возможность соединиться с отрядами союзной повстанческой группировки «Твирванехо», которые действуют на юго-западе Южного Киву и сейчас заблокированы в местах своего расположения правительственными частями.

Казиба является административным центром одноименного района, численность которого достигает 50 тыс. Город расположен в 50 км к югу от столицы Южного Киву Букаву, который контролируют повстанцы.

Бои между повстанцами из М23 и армейскими подразделениями идут также в провинции Северное Киву. Правительственным войскам в последние сутки удалось потеснить повстанцев в районе города Кибати области Валикале. Ожесточенные бои идут также на территории области Масиси.

Интенсивные боевые действия ведутся в условиях, когда конголезское правительство и повстанцы по итогам проведенных на минувшей неделе в Дохе при посредничестве Катара переговоров согласились работать над скорейшим достижением перемирия на востоке ДРК. Одновременно главы МИД ДРК и Руанды подписали 25 апреля в Вашингтоне декларацию о принципах мирного соглашения между двумя странами, проект которого должен быть представлен к 2 мая 2025 года.

Конголезское правительство обвиняет соседнюю Руанду в оказании поддержки повстанцам, действующим на востоке ДРК.