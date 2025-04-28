В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой

В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали.
«По предварительным данным, примерно в 15 часов (мск) во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура республики организовала проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.