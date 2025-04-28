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В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой

МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Источник: © РИА Новости

В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, одна девушка погибла, четыре человека пострадали.

«По предварительным данным, примерно в 15 часов (мск) во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура республики организовала проверку. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга.