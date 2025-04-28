В США змея упала с потолка в бокал посетительницы в ресторане

Жительница Вирджинии Карлетта Эндрюс решила расслабиться за бокалом «Маргариты» в мексиканском ресторане Patron Mexican Restaurant and Cantina, но ее вечер принял неожиданный оборот. Во время ужина с потолка прямо в ее бокал упала змея.
«Она двигалась и начала обвиваться вокруг соломинки», — рассказала женщина.
Персонал ресторана попытался извлечь незваного гостя с помощью палки, но в итоге один из посетителей смело схватил змею руками и вынес ее на улицу. Все это время Эндрюс находилась в панике. Потрясенная инцидентом, женщина отказалась от предложения перейти за другой столик и сразу покинула заведение.
По словам владельца ресторана, змея, вероятно, пробралась внутрь через вентиляционное отверстие системы кондиционирования. Карлетта призналась, что после этого случая «в ближайшее время не планирует выходить из дома».