В США змея упала с потолка в бокал посетительницы в ресторане

Персонал ресторана попытался извлечь незваного гостя с помощью палки, но в итоге один из посетителей смело схватил змею руками и вынес ее на улицу. Все это время Эндрюс находилась в панике. Потрясенная инцидентом, женщина отказалась от предложения перейти за другой столик и сразу покинула заведение.