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В США змея упала с потолка в бокал посетительницы в ресторане

В США змея упала с потолка в бокал посетительницы в ресторане, пишет UPI.

Источник: Соцсети

Жительница Вирджинии Карлетта Эндрюс решила расслабиться за бокалом «Маргариты» в мексиканском ресторане Patron Mexican Restaurant and Cantina, но ее вечер принял неожиданный оборот. Во время ужина с потолка прямо в ее бокал упала змея.

«Она двигалась и начала обвиваться вокруг соломинки», — рассказала женщина.

Персонал ресторана попытался извлечь незваного гостя с помощью палки, но в итоге один из посетителей смело схватил змею руками и вынес ее на улицу. Все это время Эндрюс находилась в панике. Потрясенная инцидентом, женщина отказалась от предложения перейти за другой столик и сразу покинула заведение.

По словам владельца ресторана, змея, вероятно, пробралась внутрь через вентиляционное отверстие системы кондиционирования. Карлетта призналась, что после этого случая «в ближайшее время не планирует выходить из дома».