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В Нижнем Новгороде в университете произошло задымление

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Эвакуация проводится в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина (Мининском университете) в Нижнем Новгороде в связи с задымлением. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Наблюдается задымление, проводится эвакуация людей», — сказал собеседник агентства.

В телеграм-канале ГУ МЧС по региону сообщается, что подразделения ведомства работают в административном здании на улице Ульянова. Дальнейшая информация уточняется.