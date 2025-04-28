В Нижнем Новгороде в университете произошло задымление

«Наблюдается задымление, проводится эвакуация людей», — сказал собеседник агентства.
В телеграм-канале ГУ МЧС по региону сообщается, что подразделения ведомства работают в административном здании на улице Ульянова. Дальнейшая информация уточняется.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Эвакуация проводится в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина (Мининском университете) в Нижнем Новгороде в связи с задымлением. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Наблюдается задымление, проводится эвакуация людей», — сказал собеседник агентства.
В телеграм-канале ГУ МЧС по региону сообщается, что подразделения ведомства работают в административном здании на улице Ульянова. Дальнейшая информация уточняется.