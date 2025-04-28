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В Испании эвакуируют тысячи человек, застрявших в поездах из-за блэкаута

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Национальная компания испанских железных дорог Renfe планирует в течение дня эвакуировать от 30 до 35 тысяч человек из поездов, застрявших на путях в результате блэкаута, сообщает газета Pais.

Источник: AP 2024

На момент отключения электричества на территории Испании курсировало 116 поездов со средней вместимостью 300 пассажиров в каждом.

Министр транспорта Оскар Пуэнте подтвердил, что главный приоритет железнодорожников сейчас — это спасение и помощь пассажирам, оказавшимся в ловушке в поездах.

Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры.

В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.