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Масштабный блэкаут в Европе 28 апреля 2025 года: сбой затронул несколько стран

Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о массовом отключении электроэнергии в Европе 28 апреля 2025 года. Сбой затронул несколько стран, вызвав остановку работы аэропортов и транспортных систем.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Какие страны затронул масштабный блэкаут в Европе

В Испании и Португалии произошли массовые перебои с электроэнергией и связью, затронувшие также Францию, Бельгию и Андорру. Из-за сбоя прервали работу аэропорты Мадрида и Лиссабона, транспорт, светофоры, связь, банкоматы. Правительство Испании провело экстренное заседание после произошедшего в стране масштабного сбоя в работе электросетей. Госкомпания Red Electrica запустила аварийный план восстановительных работ. Канарские и Балеарские острова проблемы с электричеством не затронули.

  • Перебои начались в 12:20 по местному времени.

  • Резко упало потребление электроэнергии в Испании (с 27 075 до 12 321 МВт).

Возможные причины масштабного отключения света в Европе

Причинами перебоев могут быть редкое атмосферное явление, возможная кибератака или пожар на юго-западе Франции. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что пока нет никаких признаков того, что масштабный сбой вызвала кибератака. Полное восстановление электросетей может занять до недели.