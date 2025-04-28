Масштабный блэкаут в Европе 28 апреля 2025 года: сбой затронул несколько стран

В Испании и Португалии произошли массовые перебои с электроэнергией и связью, затронувшие также Францию, Бельгию и Андорру. Из-за сбоя прервали работу аэропорты Мадрида и Лиссабона, транспорт, светофоры, связь, банкоматы. Правительство Испании провело экстренное заседание после произошедшего в стране масштабного сбоя в работе электросетей. Госкомпания Red Electrica запустила аварийный план восстановительных работ. Канарские и Балеарские острова проблемы с электричеством не затронули.