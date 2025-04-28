Масштабный блэкаут в Европе 28 апреля 2025 года: сбой затронул несколько стран

Какие страны затронул масштабный блэкаут в Европе
В Испании и Португалии произошли массовые перебои с электроэнергией и связью, затронувшие также Францию, Бельгию и Андорру. Из-за сбоя прервали работу аэропорты Мадрида и Лиссабона, транспорт, светофоры, связь, банкоматы. Правительство Испании провело экстренное заседание после произошедшего в стране масштабного сбоя в работе электросетей. Госкомпания Red Electrica запустила аварийный план восстановительных работ. Канарские и Балеарские острова проблемы с электричеством не затронули.
Перебои начались в 12:20 по местному времени.
Резко упало потребление электроэнергии в Испании (с 27 075 до 12 321 МВт).
Возможные причины масштабного отключения света в Европе
Причинами перебоев могут быть редкое атмосферное явление, возможная кибератака или пожар на юго-западе Франции. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что пока нет никаких признаков того, что масштабный сбой вызвала кибератака. Полное восстановление электросетей может занять до недели.