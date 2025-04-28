Франция в панике из-за слов Трампа о Макроне на похоронах Папы Римского

Ранее Трамп жестом отказал Макрону в участии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего французского президента призвали уйти в отставку из-за подрыва доверия к стране. Тогда для глав государств изначально подготовили три стула, однако после вмешательства Трампа один из них убрали, и переговоры прошли без участия Макрона.