Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии.
Россия вводит режим прекращения огня на время празднования Дня Победы. Президент РФ Владимир Путин призвал Украину присоединиться к перемирию, оставив за собой право на ответ в случае провокаций. В Кремле также отметили прогресс в переговорах с США по урегулированию конфликта.
Также в этот день украинский Су-27 разбился при перехвате российских дронов, пилот выжил. Солдаты РФ продолжают продвижение на различных фронтовых направлениях. Главное об СВО к 28 апреля — в материале URA.RU.
Перемирие в честь Дня Победы и готовность к провокациям.
Президент России Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня на период празднования 80-летия Победы, о чем сообщили официальные представители Кремля. Российская сторона призвала Украину присоединиться к перемирию, предупредив о праве на ответные действия в случае нарушений со стороны ВСУ. В Кремле также подчеркнули, что продолжающиеся переговоры с США по урегулированию конфликта уже являются значимым достижением.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что объявление перемирия свидетельствует о готовности России к мирному разрешению конфликта. Российские власти рассчитывают, что временное прекращение огня создаст условия для дальнейших переговоров. В то же время Москва сохраняет бдительность в связи с возможными провокациями со стороны Украины.
Крушение украинского истребителя.
На Украине потерпел крушение истребить Су-27Фото: Министерство обороны Украины.
Украинский Су-27 разбился при попытке перехватить российские беспилотники, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. В официальном заявлении уточнили, что обстоятельства инцидента сейчас расследуются.
Летчик успешно катапультировался из поврежденного самолета. Спасательные службы оперативно прибыли к месту его приземления и эвакуировали пилота.
Техника ВСУ станет непригодной.
Военная техника ВСУ превратится в металлолом при прекращении американских поставок. Об этом предупредил украинский депутат Михаил Цымбалюк. Он подчеркнул критическую зависимость украинской армии от западной военной помощи. Сохранение боеспособности техники требует постоянных поставок запчастей и боеприпасов, отметил депутат Рады.
Недовольство Трампа переговорами.
Президент США Дональд Трамп выражает растущее раздражение в связи с ситуацией вокруг Украины и России, сообщила пресс-секретарь президента Каролин Левитт. Она рассказала, что американский лидер ожидает полного прекращения огня, а не временного перемирия. Заявление о настроении Трампа прозвучало после объявления Россией временного прекращения огня с 8 по 11 мая.
Украинский кризис и разногласия с ЕС.
Глава Украины Владимир Зеленский сталкивается с провалами на фронте и потерей территорий, что подрывает доверие европейских партнеров. Издание Steigan сообщает, что ЕС больше не готов финансировать Киев, поскольку Зеленский поставил под угрозу будущее союза.
Значительные европейские средства, предназначенные для социальных программ, перенаправляются на военную помощь Украине. Это ухудшает жизнь простых граждан, в то время как богатые слои населения получают налоговые послабления, отмечают журналисты.
Применение запрещенных веществ ВСУ.
Боец российской армии сообщил о сбросе украинскими дронами самодельных отравляющих газов на красноармейском направлении. После атаки российские военные столкнулись с проблемами дыхания и вынуждены были искать источники свежего воздуха.
Пока российские бойцы находились в укрытии, ВСУ запустили рой дронов, ожидая их выхода для продолжения атаки. Информация о применении химического вещества была оперативно передана командованию по радиосвязи.
Ликвидация польских наемников.
В Дзержинске были уничтожены польские наемникиФото: Министерство обороны Великобритании.
В Дзержинске подразделения ВС РФ, вероятно, ликвидировали группу польских наемников, о чем сообщил боец 51-й армии с позывным «Каскад». Российский военный отметил, что опознал наемников по характерной речи на польском языке, специфической экипировке и особенностям ведения боя. По его словам, иностранные бойцы избегали контакта и демонстрировали профессиональную подготовку, что подтверждает их наемный статус.
Массированная атака украинских дронов.
В ночь на 28 апреля украинские силы атаковали российские регионы, запустив 115 беспилотников по Брянской, Курской, Белгородской областям, Крыму и акватории Черного моря. По данным Минобороны РФ, все дроны были уничтожены, включая 102 аппарата над Брянской областью и девять над Крымом. Над Черным морем сбит один беспилотник.
Северная Корея направит войска в Россию.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия отбилась от роя украинских дронов: карта атаки БПЛА на 28 апреля.
Северная Корея официально объявила о решении отправить свои военные подразделения в Россию в рамках стратегического партнерства между странами. Это решение было принято лично Ким Чен Ыном и основано на положениях недавно подписанного соглашения. В заявлении подчеркивается, что размещение войск одобрено на высшем уровне руководством КНДР.
Ход СВО на разных направлениях фронта.
Сумское направление.
Морпехи 177-го полка Каспийской флотилии продолжают эффективно уничтожать силы противника. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов 344-го мотострелкового полка с освобождением Каменки в Харьковской области.
Южно-донецкое направление.
Операторы БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили пункт временной местонахождение бойцов ВСУ. Получив координаты, расчет РСЗО «Ураган» уничтожил цель.
Красноармейское.
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил пункт дислокации ВСУ на Красноармейском направлении. Российская бронетехника эффективно поразила цель.
Харьковское.
Российские военные подняли флаг после освобождения Каменки в Харьковской области. Ключевые моменты боя были запечатлены Пятым каналом на видео.
Сводка Министерства обороны.
На севере группировка «Север» нанесла удар по силам ВСУ в Сумской области, уничтожив до 220 бойцов, технику и склады с боеприпасами. На западе освобождена Каменка в Харьковской области, а также разгромлены украинские бригады, потерявшие свыше 240 человек и натовскую артиллерию.
На юге и в центре российские подразделения улучшили позиции, ликвидировав сотни военных ВСУ, технику и склады. На востоке войска продвинулись вглубь обороны противника, а группировка «Днепр» нанесла удары по береговым бригадам ВСУ. Авиация и артиллерия продолжают уничтожать вражеские объекты по всей линии фронта.