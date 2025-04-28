Россия объявила о перемирии с Украиной на майские праздники: главное о СВО за 28 апреля

Президент России Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня на период празднования 80-летия Победы, о чем сообщили официальные представители Кремля. Российская сторона призвала Украину присоединиться к перемирию, предупредив о праве на ответные действия в случае нарушений со стороны ВСУ. В Кремле также подчеркнули, что продолжающиеся переговоры с США по урегулированию конфликта уже являются значимым достижением.