Американские наемники были замечены в Курской области.
Российские военные в ходе операции по освобождению села Горналь в Курской области столкнулись с наемниками из Польши, США и Турции. Об этом сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным «Апостол».
«Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наемники Соединенных Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся еще турецкие наемники», — рассказал командир. Его слова передают РИА Новости.
Ранее сообщалось, что подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в группировку войск «Север», ведут боевые действия и зачистку лесополос в окрестностях Горналя Курской области. Военные отмечали, что эти действия позволяют продвигаться дальше и подавлять огневые точки противника, а в самом населенном пункте продолжается разведка боем.