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Задержанных в Подольске полицейских поймали на взятке в 15 млн рублей

Следователи по особо важным делам из Подмосковья выявили масштабную схему коррупции в рядах полиции. Пять задержанных сотрудников УМВД России по городскому округу Подольск обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (15 миллионов рублей) и посредничестве в ней, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Источник: Life.ru

Следствие установило, что в апреле текущего года группа лиц в погонах требовала деньги у местного жителя за сокрытие информации о новых преступлениях и защиту от уголовного преследования других участников дела. В настоящее время подозреваемые находятся под следствием, суд удовлетворил ходатайство об избрании им мер пресечения.

Ранее в Пензенской области разгорелся скандал: высокопоставленные сотрудники миграционной службы — глава управления и руководитель отдела миграционного контроля — попали под следствие по подозрению в коррупции. По данным Следственного комитета, чиновники систематически получали взятки от местного бизнесмена, в обмен на защиту его интересов. Следствие установило, что подозреваемые, злоупотребляя своим служебным положением, предупреждали предпринимателя о грядущих проверках на стройках, где были задействованы иностранные рабочие. Сговор длился почти год, начиная с мая прошлого года.