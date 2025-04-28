Задержанных в Подольске полицейских поймали на взятке в 15 млн рублей

Следствие установило, что в апреле текущего года группа лиц в погонах требовала деньги у местного жителя за сокрытие информации о новых преступлениях и защиту от уголовного преследования других участников дела. В настоящее время подозреваемые находятся под следствием, суд удовлетворил ходатайство об избрании им мер пресечения.
Ранее в Пензенской области разгорелся скандал: высокопоставленные сотрудники миграционной службы — глава управления и руководитель отдела миграционного контроля — попали под следствие по подозрению в коррупции. По данным Следственного комитета, чиновники систематически получали взятки от местного бизнесмена, в обмен на защиту его интересов. Следствие установило, что подозреваемые, злоупотребляя своим служебным положением, предупреждали предпринимателя о грядущих проверках на стройках, где были задействованы иностранные рабочие. Сговор длился почти год, начиная с мая прошлого года.