Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял о невозможности проведения переговоров с Россией из-за полного отсутствия доверия, а в 2022 году подписал указ о запрете любых переговоров с Москвой. Кроме того, летом 2024 года президент РФ Владимир Путин предлагал немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск с ряда территорий и отказа Украины от вступления в НАТО, однако Киев проигнорировал это предложение.