Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала причину денацификации Украины

Денацификация Украины необходима для защиты детей от насилия из-за использования русского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского актера Богдана Бенюка.

Захарова отреагировала на высказывания украинского актера.

Денацификация Украины необходима для защиты детей от насилия из-за использования русского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского актера Богдана Бенюка.

«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Мария Захарова.

Ранее украинский актер Богдан Бенюк призвал бить прутом детей за использование русского языка. Писательница Ирэна Карпа критиковала киевлян за переход на русский язык и подчеркивала важность воспитания детей исключительно на украинском.