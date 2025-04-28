Захарова назвала причину денацификации Украины

Захарова отреагировала на высказывания украинского актера.
Денацификация Украины необходима для защиты детей от насилия из-за использования русского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского актера Богдана Бенюка.
«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Мария Захарова.
Ранее украинский актер Богдан Бенюк призвал бить прутом детей за использование русского языка. Писательница Ирэна Карпа критиковала киевлян за переход на русский язык и подчеркивала важность воспитания детей исключительно на украинском.