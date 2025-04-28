Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истребитель F/A-18 упал с палубы авианосца «Гарри Трумэн» в Красном море

Истребитель F/A-18 Hornet упал за борт с палубы американского атомного авианосца USS Harry S. Truman в Красном море, сообщают ВМС США.

Источник: AP 2024

«F/A-18E буксировался в ангарном отсеке, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и буксировочный тягач были сброшены за борт», — говорится в сообщении.

В результате самолет утонул в море, один матрос пострадал, обошлось без жертв. Началось расследование инцидента.

Параллельно с этим официальный представитель хуситов Яхья Сариа заявил в своем телеграм-канале, что Вооруженные силы Йемена атаковали авианосец, нанеся по нему удар с помощью баллистических ракет и дронов. США эти сообщения не комментировали.

США с 15 марта проводят крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене. В ней участвует авиакрыло авианосца USS Harry S. Truman, наносящее удары по целям на суше. Хуситы неоднократно заявляли о своих ответных атаках на корабль.

Ранее, 18 апреля, США нанесли авиаудары по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда. Как передавал Al Mayadeen, в результате авиаударов порт загорелся. По данным Минздрава Йемена, погибли 13 человек, еще 30 получили ранения. Al-Masirah сообщал о 22 погибших.

Хуситы осудили удары, назвав их «военным преступлением», и предупредили, что они «не останутся безнаказанными».