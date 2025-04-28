Истребитель F/A-18 упал с палубы авианосца «Гарри Трумэн» в Красном море

Параллельно с этим официальный представитель хуситов Яхья Сариа заявил в своем телеграм-канале, что Вооруженные силы Йемена атаковали авианосец, нанеся по нему удар с помощью баллистических ракет и дронов. США эти сообщения не комментировали.