Истребитель F/A-18 упал с палубы авианосца «Гарри Трумэн» в Красном море

«F/A-18E буксировался в ангарном отсеке, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и буксировочный тягач были сброшены за борт», — говорится в сообщении.
В результате самолет утонул в море, один матрос пострадал, обошлось без жертв. Началось расследование инцидента.
Параллельно с этим официальный представитель хуситов Яхья Сариа заявил в своем телеграм-канале, что Вооруженные силы Йемена атаковали авианосец, нанеся по нему удар с помощью баллистических ракет и дронов. США эти сообщения не комментировали.
США с 15 марта проводят крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене. В ней участвует авиакрыло авианосца USS Harry S. Truman, наносящее удары по целям на суше. Хуситы неоднократно заявляли о своих ответных атаках на корабль.
Ранее, 18 апреля, США нанесли авиаудары по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда. Как передавал Al Mayadeen, в результате авиаударов порт загорелся. По данным Минздрава Йемена, погибли 13 человек, еще 30 получили ранения. Al-Masirah сообщал о 22 погибших.
Хуситы осудили удары, назвав их «военным преступлением», и предупредили, что они «не останутся безнаказанными».