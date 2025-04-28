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Испанская авиакомпания отменила 23 рейса из-за блэкаута

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia заявила об отмене 23 рейсов в понедельник на фоне массового отключения электричества в стране, передает агентство Рейтер.

Источник: © РИА Новости

«Испанская авиакомпания Iberia сообщила об отмене 23 из 247 запланированных на понедельник рейсов после массового отключения электричества, поразившего большую часть Пиренейского полуострова», — передает агентство.

Агентство со ссылкой на авиакомпанию также сообщило, что у всех пассажиров будет возможность перенести свой рейс.

Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.