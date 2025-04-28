С авианосца США в Красное море упал истребитель

Авианосец потерял самолет в Красном море.
Истребитель F/A-18 Hornet упал за борт с палубы американского атомного авианосца USS Harry S. Truman в Красном море, сообщает пресс-служба ВМС США. Инцидент произошел во время буксировки самолета по ангарному отсеку судна. В результате происшествия один из членов экипажа получил травмы, однако жертв удалось избежать.
«F/A-18E буксировался в ангарном отсеке, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и буксировочный тягач были сброшены за борт», — говорится в сообщении ВМС США. По информации американских военных, истребитель затонул в акватории Красного моря. Пострадавший матрос получил необходимую медицинскую помощь.
Ранее американские военные уже оказывались в центре внимания в связи с инцидентами в Красном море: в апреле 2024 года ВВС США нанесли авиаудар по танкеру Seven Pearls в порту Йемена, в результате чего пострадали три российских моряка. Тогда удары были направлены на объекты, контролируемые хуситами, чтобы лишить их доходов от топлива.