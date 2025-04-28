С авианосца США в Красное море упал истребитель

Ранее американские военные уже оказывались в центре внимания в связи с инцидентами в Красном море: в апреле 2024 года ВВС США нанесли авиаудар по танкеру Seven Pearls в порту Йемена, в результате чего пострадали три российских моряка. Тогда удары были направлены на объекты, контролируемые хуситами, чтобы лишить их доходов от топлива.