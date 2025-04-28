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FT: Трамп может бросить Украину уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования ситуации на Украине уже на этой неделе, что вызывает обеспокоенность среди европейских и украинских чиновников. Об этом сообщает газета Financial Times.

Трамп может выйти из процесса мирных переговоров по Украине.

Президент США Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования ситуации на Украине уже на этой неделе, что вызывает обеспокоенность среди европейских и украинских чиновников. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Европейские и украинские чиновники убеждены, что Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе, когда будут достигнуты первые 100 дней его президентства, даже если это не будет долгосрочным решением», — приводит слова источников Financial Times. По данным издания, после последних переговоров с представителями США европейские и украинские чиновники опасаются, что Вашингтон прекратит участие в попытках урегулирования конфликта, если будет зафиксирован даже минимальный прогресс.

В материале также отмечается, что американские официальные лица испытывают растущее беспокойство из-за отсутствия заметного прогресса в переговорах по Украине. В связи с этим Вашингтон ищет варианты решения, которые соответствовали бы сжатым срокам, которых придерживается Дональд Трамп. По мнению источников издания, такой подход может привести к скорому завершению участия США в процессе урегулирования.

Ранее сообщалось, что Трамп рассчитывает добиться перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентства и завершить конфликт к концу апреля. Для этого американские официальные лица проводили переговоры с европейскими коллегами в Париже, чтобы обсудить прекращение огня. Представители США подчеркивали, что ситуация на Украине вызывает серьезное беспокойство и требует срочного урегулирования.