FT: Трамп может бросить Украину уже на этой неделе

«Европейские и украинские чиновники убеждены, что Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе, когда будут достигнуты первые 100 дней его президентства, даже если это не будет долгосрочным решением», — приводит слова источников Financial Times. По данным издания, после последних переговоров с представителями США европейские и украинские чиновники опасаются, что Вашингтон прекратит участие в попытках урегулирования конфликта, если будет зафиксирован даже минимальный прогресс.