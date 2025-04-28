Американский истребитель F-18 упал в воду с авианосца в Красном море

«В заявлении ВМС говорится, что весь личный состав был найден», — пишет агентство.
По предварительным данным, вместе с истребителем в воду также упал тягач. Незначительные травмы получил один из моряков, управлявший тягачом, он был оперативно доставлен на борт для оказания медицинской помощи.
Стоит отметить, что авианосец Harry Truman в настоящее время участвует в операциях по нанесению ударов по хуситам в Аравийском море. Как уверяет Reuters, инцидент не повлиял на выполнение боевых задач корабля.
Напомним, США регулярно наносят удары по поддерживаемой Ираном группировке хуситов в Йемене. Во время одного из последних ударов американских истребителей пострадали российские моряки. Life писал, что их удалось доставить на лечение в столицу республики.