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Американский истребитель F-18 упал в воду с авианосца в Красном море

Истребитель F/A-18E, принадлежащий Военно-морским силам США, упал в Красное море с авианосца Harry Truman во время буксировки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от американских военных.

Источник: Life.ru

«В заявлении ВМС говорится, что весь личный состав был найден», — пишет агентство.

По предварительным данным, вместе с истребителем в воду также упал тягач. Незначительные травмы получил один из моряков, управлявший тягачом, он был оперативно доставлен на борт для оказания медицинской помощи.

Стоит отметить, что авианосец Harry Truman в настоящее время участвует в операциях по нанесению ударов по хуситам в Аравийском море. Как уверяет Reuters, инцидент не повлиял на выполнение боевых задач корабля.

Напомним, США регулярно наносят удары по поддерживаемой Ираном группировке хуситов в Йемене. Во время одного из последних ударов американских истребителей пострадали российские моряки. Life писал, что их удалось доставить на лечение в столицу республики.