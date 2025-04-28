В Чувашии перед судом предстанет мужчина, державший людей в рабстве

«По данным следствия, в 2019 году обвиняемый познакомился с безработным жителем Марий Эл и предложил ему работу в своем хозяйстве в селе Чиганары. Однако вместо обещанной работы мужчина был поселен в нежилом помещении и принуждался к тяжелому труду без оплаты. Ему не предоставлялись нормальные условия проживания, выдавался минимум продуктов питания, а попытки сопротивления пресекались угрозами и избиениями», — рассказали в ведомстве в своем telegram-канале.