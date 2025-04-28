Mash: ВСУ атаковали беспилотниками город в Липецкой области

ВСУ отправили беспилотники на Елец.
Вооруженные силы Украины атаковали город Елец Липецкой области с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили местные жители.
«Мы услышали первый характерный хлопок примерно в 22:45, а затем раздался звук сирены», — рассказали очевидцы происшествия, пишет Mash в своем telegram-канале. Власти региона в официальных каналах призвали жителей сохранять спокойствие и не покидать свои дома до получения дальнейших указаний.
По информации администрации Липецкой области, на момент публикации информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специализированные службы проводят обследование территории и принимают меры по обеспечению безопасности населения.
Ранее Липецкая область уже подвергалась атакам со стороны ВСУ. По сообщениям очевидцев, в регионе слышались взрывы, а жители были вынуждены укрываться в подъездах жилых домов. За последние сутки украинские беспилотники неоднократно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в различных российских регионах, в том числе в ЛНР, Курской, Белгородской и Запорожской областях.