Mash: ВСУ атаковали беспилотниками город в Липецкой области

Ранее Липецкая область уже подвергалась атакам со стороны ВСУ. По сообщениям очевидцев, в регионе слышались взрывы, а жители были вынуждены укрываться в подъездах жилых домов. За последние сутки украинские беспилотники неоднократно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в различных российских регионах, в том числе в ЛНР, Курской, Белгородской и Запорожской областях.