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Mash: ВСУ атаковали беспилотниками город в Липецкой области

Вооруженные силы Украины атаковали город Елец Липецкой области с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили местные жители.

ВСУ отправили беспилотники на Елец.

Вооруженные силы Украины атаковали город Елец Липецкой области с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили местные жители.

«Мы услышали первый характерный хлопок примерно в 22:45, а затем раздался звук сирены», — рассказали очевидцы происшествия, пишет Mash в своем telegram-канале. Власти региона в официальных каналах призвали жителей сохранять спокойствие и не покидать свои дома до получения дальнейших указаний.

По информации администрации Липецкой области, на момент публикации информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специализированные службы проводят обследование территории и принимают меры по обеспечению безопасности населения.

Ранее Липецкая область уже подвергалась атакам со стороны ВСУ. По сообщениям очевидцев, в регионе слышались взрывы, а жители были вынуждены укрываться в подъездах жилых домов. За последние сутки украинские беспилотники неоднократно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в различных российских регионах, в том числе в ЛНР, Курской, Белгородской и Запорожской областях.