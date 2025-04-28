Минобороны РФ назвало количество сбитых украинских дронов

«В период с 20.20 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БпЛА — над территорией Курской области, пять БпЛА — над территорией Орловской области, два БпЛА — над территорией Республики Крым, три БпЛА — над акваторией Черного моря, один БпЛА — над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении ведомства. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.