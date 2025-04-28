Богомаз сообщил об атаке украинскими БПЛА на четыре района Брянской области

Так, в Климовском районе украинские беспилотники атаковали ряд поселений. В результате пострадали сельхозтехника, транспортное средство, муниципальное здание и несколько жилых построек. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в селах Новые Юрковичи (два уничтоженных жилых дома) и Хоромное (девять сгоревших домов). Кроме того, в Хоромном возгоранию подвергся специализированный скотовоз агрохолдинга «Мираторг» после попадания взрывного устройства.