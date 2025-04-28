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Богомаз сообщил об атаке украинскими БПЛА на четыре района Брянской области

ВСУ атаковали населенные пункты четырех районов Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ атаковали четыре района Брянской области. Сообщается о поврежденных машинах, домах, промышленных зданиях. При этом пострадавших нет. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В течение дня ВСУ неоднократно и целенаправленно наносили удары по гражданским объектам и инфраструктуре», — пояснил Богомаз.

Имеются в виду территории Суземского, Климовского, Стародубского и Севского районов.

Так, в Климовском районе украинские беспилотники атаковали ряд поселений. В результате пострадали сельхозтехника, транспортное средство, муниципальное здание и несколько жилых построек. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в селах Новые Юрковичи (два уничтоженных жилых дома) и Хоромное (девять сгоревших домов). Кроме того, в Хоромном возгоранию подвергся специализированный скотовоз агрохолдинга «Мираторг» после попадания взрывного устройства.

Ранее KP.RU писал, что после массированной атаки украинских БПЛА на Брянск погиб один человек.