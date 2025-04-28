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Минобороны РФ: Над регионами России уничтожили 51 БПЛА за 2,5 часа

Боевики ВСУ выпустили 51 дрон по территории России за 2,5 часа вечером 28 апреля.
Источник: Комсомольская правда

Российские регионы вновь подверглись налету украинских беспилотных летательных аппаратов. Вечером 28 апреля над страной ликвидировали 51 дрон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что 40 из них уничтожили над территорией Курской области. Еще 5 БПЛА обнаружено в Орловском регионе. Кроме того, украинские военные атаковали Республику Крым и Белгородскую область.

Налет случился в период с 20:20 по 23:00 28 апреля, добавили в Министерстве обороны России.

Напомним, прошлой ночью ВСУ выпустили по российским регионам 115 БПЛА. Большинство дронов уничтожены над Брянской областью. Беспилотники ликвидированы также над Крымом, Белгородским и Курским регионами.