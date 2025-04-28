Минобороны РФ: Над регионами России уничтожили 51 БПЛА за 2,5 часа

Российские регионы вновь подверглись налету украинских беспилотных летательных аппаратов. Вечером 28 апреля над страной ликвидировали 51 дрон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что 40 из них уничтожили над территорией Курской области. Еще 5 БПЛА обнаружено в Орловском регионе. Кроме того, украинские военные атаковали Республику Крым и Белгородскую область.
Налет случился в период с 20:20 по 23:00 28 апреля, добавили в Министерстве обороны России.
Напомним, прошлой ночью ВСУ выпустили по российским регионам 115 БПЛА. Большинство дронов уничтожены над Брянской областью. Беспилотники ликвидированы также над Крымом, Белгородским и Курским регионами.