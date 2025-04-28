Преподавателя ННГУ отстранили от работы из-за найденных тел животных у её сына

В Нижнем Новгороде преподаватель юридического факультета ННГУ им. Лобачевского Галина Петрова была отстранена от работы после того, как её взрослый сын стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными. Инцидент произошёл после жалоб жильцов дома на неприятный запах из квартиры, где проживает семья. При проверке правоохранительные органы обнаружили упакованные в пакеты и контейнеры части тел животных.