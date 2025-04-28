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Преподавателя ННГУ отстранили от работы из-за найденных тел животных у её сына

В Нижнем Новгороде преподаватель юридического факультета ННГУ им. Лобачевского Галина Петрова была отстранена от работы после того, как её взрослый сын стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными. Инцидент произошёл после жалоб жильцов дома на неприятный запах из квартиры, где проживает семья. При проверке правоохранительные органы обнаружили упакованные в пакеты и контейнеры части тел животных.

Источник: Life.ru

Сына преподавательницы направили на обследование в психиатрическую больницу. По данным РИА «Новости», сама женщина пыталась отрицать свою причастность к происходящему, однако её доводы показались следствию неубедительными. В результате Петрову доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Руководство ННГУ им. Лобачевского приняло решение о временном отстранении Галины Петровой от преподавания на юридическом факультете. В вузе пока не дали официальных комментариев относительно возможного увольнения преподавателя.

Ранее в Железногорске Курской области произошёл шокирующий инцидент: местные полицейские задержали молодого человека, который на протяжении нескольких лет проявлял жестокость к собаке, фиксируя свои злодеяния на камеру. Подросток делился записями со своим другом, однако в Интернет эти материалы не попадали. Как именно видео оказалось в открытом доступе, юноша объяснить не смог.