Преподавателя ННГУ отстранили от работы из-за найденных тел животных у её сына

Сына преподавательницы направили на обследование в психиатрическую больницу. По данным РИА «Новости», сама женщина пыталась отрицать свою причастность к происходящему, однако её доводы показались следствию неубедительными. В результате Петрову доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Руководство ННГУ им. Лобачевского приняло решение о временном отстранении Галины Петровой от преподавания на юридическом факультете. В вузе пока не дали официальных комментариев относительно возможного увольнения преподавателя.
Ранее в Железногорске Курской области произошёл шокирующий инцидент: местные полицейские задержали молодого человека, который на протяжении нескольких лет проявлял жестокость к собаке, фиксируя свои злодеяния на камеру. Подросток делился записями со своим другом, однако в Интернет эти материалы не попадали. Как именно видео оказалось в открытом доступе, юноша объяснить не смог.