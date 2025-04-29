Mash: ВСУ атаковали Рязанскую область с помощью беспилотников

Ранее украинские беспилотники уже атаковали объекты в других регионах России, в том числе в Ростовской области и Саранске. В Ростове и близлежащих городах местные жители сообщали о работе ПВО и сбитых целях, а в Саранске дроны нанесли удар по заводу оптоволокна, что сопровождалось пожаром.