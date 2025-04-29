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Mash: ВСУ атаковали Рязанскую область с помощью беспилотников

ВСУ предприняли попытку атаки на территорию Рязанской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили жители поселка Денежниково, которые слышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш.

Звуки взрывов и пролетов БПЛА слышали в Рязанской области.

ВСУ предприняли попытку атаки на территорию Рязанской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили жители поселка Денежниково, которые слышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш.

«Мы услышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш, первый был в 00:34», — рассказали жильцы поселка Денежниково. По их словам, звуки, похожие на пролетающие беспилотники, также фиксировались в районах Роща и Московский, пишет Mash.

Ранее украинские беспилотники уже атаковали объекты в других регионах России, в том числе в Ростовской области и Саранске. В Ростове и близлежащих городах местные жители сообщали о работе ПВО и сбитых целях, а в Саранске дроны нанесли удар по заводу оптоволокна, что сопровождалось пожаром.