В Киеве на фоне тревоги с воздуха раздались взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Общественное. Новости».
В городе и Киевской области звучит воздушная тревога.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве были включены в 00:46 мск.
Кроме того, воздушная тревога действует в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе.