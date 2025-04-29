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В Киеве на фоне тревоги с воздуха раздались взрывы

Кроме того, сирены включены в Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Общественное. Новости».

В городе и Киевской области звучит воздушная тревога.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Киеве были включены в 00:46 мск.

Кроме того, воздушная тревога действует в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе.