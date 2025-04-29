Минобороны опубликовало некролог генералу Москалику

«Судьба Ярослава Москалика была тесно переплетена с защитой Отечества. В 2002—2005 годы он выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирийской Арабской Республики», — пишет «Красная Звезда». Издание подчеркивает, что Москалик был задействован в реализации важнейших оборонных задач страны как на внутреннем, так и на внешнем направлениях.