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Минобороны опубликовало некролог генералу Москалику

Министерство обороны РФ опубликовало некролог о генерал-майоре Ярославе Москалике, который погиб 25 апреля. Соответствующая информация появилась в ведомственной газете «Красная Звезда».

Некролог генералу Москалику появился в ведомственной газете.

Министерство обороны РФ опубликовало некролог о генерал-майоре Ярославе Москалике, который погиб 25 апреля. Соответствующая информация появилась в ведомственной газете «Красная Звезда».

«Судьба Ярослава Москалика была тесно переплетена с защитой Отечества. В 2002—2005 годы он выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирийской Арабской Республики», — пишет «Красная Звезда». Издание подчеркивает, что Москалик был задействован в реализации важнейших оборонных задач страны как на внутреннем, так и на внешнем направлениях.

В подмосковной Балашихе 25 апреля взорвалась машина. Позже стало известно, что при взрыве погиб начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На следующий день был задержан предполагаемый в убийстве — уроженец Украины Игнат Кузин.