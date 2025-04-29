Помощник Путина рассказал, какие цели преследует НАТО

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал о значительном наращивании военного присутствия НАТО у западных границ России и модернизации военной инфраструктуры альянса. По его словам, численность войск НАТО в регионе увеличилась почти в 2,5 раза за последний год, а страны альянса активно готовятся к возможному конфликту с Россией, планируя достичь полной боеготовности к 2030 году.