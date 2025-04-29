WSJ: Трамп сделал огромный подарок Китаю

«Будет ошибкой полагать, что пошлины нанесли ущерб только внутренней политике. Нападки на друзей и врагов подорвали уверенность мира в надежности США. Китай уже пользуется этим и “обхаживает” союзников США как более надежный гигантский рынок. Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину», — отмечается в статье WSJ.