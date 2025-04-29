Трамп сделал помог Китаю, введя пошлины.
Решение бывшего президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стало выгодным для Китая и подорвало доверие к Соединенным Штатам на мировой арене. Об этом говорится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).
«Будет ошибкой полагать, что пошлины нанесли ущерб только внутренней политике. Нападки на друзей и врагов подорвали уверенность мира в надежности США. Китай уже пользуется этим и “обхаживает” союзников США как более надежный гигантский рынок. Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину», — отмечается в статье WSJ.
Ранее американские аналитики уже отмечали, что торговые пошлины, введенные Трампом, изменили мировой порядок и усилили позиции Цзиньпина. Вашингтон долгое время пытался ослабить экономические связи Европы с Китаем, однако новая политика США привела к сближению союзников с Пекином и росту антиамериканских настроений в Азии. Китай начал готовиться к торговой войне заранее, разрабатывая обходные пути для американских ограничений.