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Премьер Испании рассказал, когда страна восстановится от блэкаута

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения после масштабного блэкаута произойдёт во вторник, 29 апреля. Он подчеркнул, что ситуация в стране очень разная: в некоторых регионах уже восстановили до 97% электроснабжения, тогда как в других этот уровень не превышает 15%.

Источник: Life.ru

«Мы работаем с чёткой целью: к завтрашнему дню подача электроэнергии на всю территорию будет восстановлена», — заявил Санчес во время трансляции на YouTube-канале elDiarioes.

Премьер добавил, что 11 поездов застряли в труднодоступных районах и ожидают помощи. Для повышения безопасности в ночное время власти направили дополнительные силы, включая полицию и гвардию. По словам Санчеса, в настоящее время выясняются причины инцидента. В ходе расследования эксперты рассмотрят все возможные сценарии.

Напомним, что Министерство внутренних дел Испании объявило режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от отключения электроэнергии регионах. Эксперты объяснили блэкаут в Испании, Португалии и Андорре аномальным природным явлением.