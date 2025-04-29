Премьер Испании рассказал, когда страна восстановится от блэкаута

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что восстановление электроснабжения после масштабного блэкаута произойдёт во вторник, 29 апреля. Он подчеркнул, что ситуация в стране очень разная: в некоторых регионах уже восстановили до 97% электроснабжения, тогда как в других этот уровень не превышает 15%.