Премьер Испании рассказал, когда страна восстановится от блэкаута

«Мы работаем с чёткой целью: к завтрашнему дню подача электроэнергии на всю территорию будет восстановлена», — заявил Санчес во время трансляции на YouTube-канале elDiarioes.
Премьер добавил, что 11 поездов застряли в труднодоступных районах и ожидают помощи. Для повышения безопасности в ночное время власти направили дополнительные силы, включая полицию и гвардию. По словам Санчеса, в настоящее время выясняются причины инцидента. В ходе расследования эксперты рассмотрят все возможные сценарии.
Напомним, что Министерство внутренних дел Испании объявило режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от отключения электроэнергии регионах. Эксперты объяснили блэкаут в Испании, Португалии и Андорре аномальным природным явлением.