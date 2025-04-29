Руководители подведомственного ФНС предприятия арестованы за взятки

Суд Москвы арестовал генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина.
Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают СМИ.
«Басманный райсуд Москвы санкционировал арест гендиректора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ “Налог-сервис” Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Оба фигуранта подозреваются следствием в получении взятки в особо крупном размере», — сообщает «Коммерсант».
По данным издания, ФКУ «Налог-сервис», учрежденное ФНС, занимается организационно-техническим и информационным обеспечением налоговой службы. По данным источников, уголовное дело связано с получением взятки от одного из деловых партнеров за продолжение сотрудничества. В самой организации и силовых структурах ситуацию комментировать отказались.
Ранее аналогичные коррупционные преступления были выявлены в региональных подразделениях ФНС: в Челябинской области сотрудники УФСБ задержали пять человек, включая руководство и инспекторов налоговой службы, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере за проведение формальных проверок коммерческой организации.