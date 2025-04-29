Руководители подведомственного ФНС предприятия арестованы за взятки

По данным издания, ФКУ «Налог-сервис», учрежденное ФНС, занимается организационно-техническим и информационным обеспечением налоговой службы. По данным источников, уголовное дело связано с получением взятки от одного из деловых партнеров за продолжение сотрудничества. В самой организации и силовых структурах ситуацию комментировать отказались.