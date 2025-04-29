Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководители подведомственного ФНС предприятия арестованы за взятки

Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают СМИ.

Суд Москвы арестовал генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина.

Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают СМИ.

«Басманный райсуд Москвы санкционировал арест гендиректора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ “Налог-сервис” Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Оба фигуранта подозреваются следствием в получении взятки в особо крупном размере», — сообщает «Коммерсант».

По данным издания, ФКУ «Налог-сервис», учрежденное ФНС, занимается организационно-техническим и информационным обеспечением налоговой службы. По данным источников, уголовное дело связано с получением взятки от одного из деловых партнеров за продолжение сотрудничества. В самой организации и силовых структурах ситуацию комментировать отказались.

Ранее аналогичные коррупционные преступления были выявлены в региональных подразделениях ФНС: в Челябинской области сотрудники УФСБ задержали пять человек, включая руководство и инспекторов налоговой службы, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере за проведение формальных проверок коммерческой организации.