WSJ: Трамп рассматривает смягчение таможенных пошлин для автопроизводителей

«Автопроизводители, оплачивающие автомобильные тарифы Трампа, не будут также взимать плату за другие пошлины, такие как пошлины на сталь и алюминий. Администрация также изменит свои тарифы на иностранные автозапчасти, тариф на которые будет составить 25%, что позволит автопроизводителям получать компенсацию за эти тарифы в размере до 3,75% от стоимости автомобиля американского производства в течение одного года», — пишет издание.