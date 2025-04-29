Трамп уволил более 100 тысяч госслужащих

«Согласно анализу CNN, в этом году было уволено по меньшей мере 121 тысяча федеральных служащих. Это более чем в два раза превышает количество зафиксированных увольнений в любой другой отрасли», — говорится в отчете телеканала. В материале также приводятся данные международной компании по подбору персонала Challenger, Gray & Christmas, по оценкам которой общее число сокращенных государственных служащих может достигать 280 тысяч.