В Раде раскрыли, как Трамп собирается уничтожить Зеленского

Критика Трампа подрывает репутацию Зеленского.
Президент США Дональд Трамп своими действиями разрушает политический имидж украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем telegram-канале написал находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
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«Происходит уничтожение имиджа Зеленского, развенчание статуса, обнуление влияния и поддержки. Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — заявил Дубинский. По его словам, действия Вашингтона для Зеленского страшнее любых санкций, поскольку они подрывают его репутацию на международной арене. Депутат резюмировал ситуацию фразой: «Из грязи — в князи: обратное превращение».
Ранее Дональд Трамп заявил, что установил собственные сроки для урегулирования конфликта на Украине, но не стал их раскрывать. На прошлой неделе он резко раскритиковал Зеленского, указав, что его заявления о Крыме мешают мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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Ранее URA.RU рассказывало, что госсекретарь США Марко Рубио добавил, что ближайшая неделя станет решающей для урегулирования конфликта на Украине. Американская сторона примет решение о том, будет ли она продолжать участие в переговорах.