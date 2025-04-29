В Раде раскрыли, как Трамп собирается уничтожить Зеленского

Ранее Дональд Трамп заявил, что установил собственные сроки для урегулирования конфликта на Украине, но не стал их раскрывать. На прошлой неделе он резко раскритиковал Зеленского, указав, что его заявления о Крыме мешают мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.