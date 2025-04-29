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Атаку БПЛА ВСУ отразили над двумя районами Нижегородской области

Украинские БПЛА атаковали территорию Нижегородской области в ночь на 29 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Территория Нижегородской области подверглась воздушной угрозе со стороны киевского режима в ночь на 29 апреля. Силам противовоздушной обороны удалось отразить атаку. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, украинские беспилотные летательные аппараты попытались атаковать два района. По предварительным данным, последствий на земле удалось избежать. О пострадавших не сообщалось.

«Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, последствия не зафиксированы», — написал Глеб Никитин.

Прошлым вечером киевский режим выпустил 51 дрон по территории России. 40 их них были ликвидированы над Курским регионом. Еще пять БПЛА уничтожены в Орловской области.