Атаку БПЛА ВСУ отразили над двумя районами Нижегородской области

Территория Нижегородской области подверглась воздушной угрозе со стороны киевского режима в ночь на 29 апреля. Силам противовоздушной обороны удалось отразить атаку. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, украинские беспилотные летательные аппараты попытались атаковать два района. По предварительным данным, последствий на земле удалось избежать. О пострадавших не сообщалось.
«Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, последствия не зафиксированы», — написал Глеб Никитин.
Прошлым вечером киевский режим выпустил 51 дрон по территории России. 40 их них были ликвидированы над Курским регионом. Еще пять БПЛА уничтожены в Орловской области.