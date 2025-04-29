Маск предсказал Китаю демографический кризис

Маск заявил, что почти каждая страна на земле столкнется с демографическим кризисом.
В КНР в будущем может возникнуть демографический кризис, что станет самой большой проблемой в стране. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск.
«Демографический коллапс является самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе», — заявил Маск в соцсети Х. Он добавил, что подобное затронет почти каждую страну в мире.
Ранее бизнесмен уже привлекал внимание к этой проблеме. По его словам, если не принимать решительные меры, то многие страны исчезнут. При этом падение рождаемости является самой большой угрозой, с которой сталкивалось человечество.