Силы ПВО вечером и ночью уничтожили над Россией 91 украинский беспилотник

За ночь 11 БПЛА уничтожили в Рязанской области, восемь — в Нижегородской области, семь — в Орловской области, по четыре — над Крымом и Чёрным морем, по два — над Белгородской областью и Московским регионом, и по одному — над Калужской и Брянской областями.