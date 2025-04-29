В ночь на 29 апреля ПВО сбила над регионами России 40 беспилотников ВСУ

Самой массированной атаке за указанное время подверглась Курская область — там было уничтожено 40 беспилотников. Над Рязанской область в ночь на 29 апреля сбиты 11 дронов. Также атаки отражены над Нижегородской (8) и Орловской (7) областями. Четыре дрона пытались атаковать Крым, еще столько же уничтожены над акваторией Черного моря. Два БПЛА сбиты в Московской области, два — в Белгородской, по одному — в Калужской области и Брянской областях.