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В ночь на 29 апреля ПВО сбила над регионами России 40 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь российская ПВО уничтожила 40 беспилотников ВСУ. Всего с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля был ликвидирован 91 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России.

Ночью над регионами России уничтожено 40 беспилотников.

За минувшую ночь российская ПВО уничтожила 40 беспилотников ВСУ. Всего с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля был ликвидирован 91 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России.

Самой массированной атаке за указанное время подверглась Курская область — там было уничтожено 40 беспилотников. Над Рязанской область в ночь на 29 апреля сбиты 11 дронов. Также атаки отражены над Нижегородской (8) и Орловской (7) областями. Четыре дрона пытались атаковать Крым, еще столько же уничтожены над акваторией Черного моря. Два БПЛА сбиты в Московской области, два — в Белгородской, по одному — в Калужской области и Брянской областях.