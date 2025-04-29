Силы ПВО сбили за ночь 40 украинских дронов над регионами России

Кроме того, по четыре беспилотника ВСУ ликвидированы над Крымским полуостровом и акваторией Черного моря, по два — над территорией Московского региона и Белгородской области. И еще по одному беспилотнику силы ПВО России уничтожили над Калужской и Брянской областями.