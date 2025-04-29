Силы ПВО сбили за ночь 40 украинских дронов над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 29 апреля 40 украинских беспилотных летательных объектов на регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Больше всего дронов противника, 11 БпЛА, российские военные сбили над Рязанской областью. Восемь — над Нижегородской, семь — над Орловской областями.
Кроме того, по четыре беспилотника ВСУ ликвидированы над Крымским полуостровом и акваторией Черного моря, по два — над территорией Московского региона и Белгородской области. И еще по одному беспилотнику силы ПВО России уничтожили над Калужской и Брянской областями.
На днях в Минобороны России рассказали, что средства ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью.
Ранее боец 60-го ОМСБ 51-й армии Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Вайс» сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении применяют самодельные отравляющие вещества в виде газа, сбрасывая их с беспилотника.