ВСУ атаковали 10 регионов России и применили дрон «Лютый»: карта атак БПЛА 29 апреля

Российские средства ПВО уничтожили 40 беспилотников Украины в ночь на 29 апреля. При этом всего с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля был ликвидирован 91 БПЛА. За указанный период атакам подверглись десять регионов России, среди которых — Курская, Московская, Нижегородская и другие области, а также Крым и Черное море. О том, какие типы беспилотников были применены при атаке на некоторые регионы и сколько было сбито дронов ВСУ над каждой областью — в материале URA.RU.