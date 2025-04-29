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ВСУ атаковали 10 регионов России и применили дрон «Лютый»: карта атак БПЛА 29 апреля

Российские средства ПВО уничтожили 40 беспилотников Украины в ночь на 29 апреля. При этом всего с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля был ликвидирован 91 БПЛА. За указанный период атакам подверглись десять регионов России, среди которых — Курская, Московская, Нижегородская и другие области, а также Крым и Черное море. О том, какие типы беспилотников были применены при атаке на некоторые регионы и сколько было сбито дронов ВСУ над каждой областью — в материале URA.RU.

Дроны ВСУ типа «Лютый» атаковали Нижегородскую область.

Российские средства ПВО уничтожили 40 беспилотников Украины в ночь на 29 апреля. При этом всего с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля был ликвидирован 91 БПЛА. За указанный период атакам подверглись десять регионов России, среди которых — Курская, Московская, Нижегородская и другие области, а также Крым и Черное море. О том, какие типы беспилотников были применены при атаке на некоторые регионы и сколько было сбито дронов ВСУ над каждой областью — в материале URA.RU.

Курская область.

Средства ПВО уничтожили 40 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Рязанская область.

Над регионом ликвидированы 11 украинских БПЛА. Это отметили в Минобороны.

Нижегородская область.

Отражена атака восьми беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Глеб Никитин. Отмечается, что все они относились к типу «Лютый» и несли фугасные заряды. При этом у трех из них не сработали боевые части после падения.

Один из дронов был сбит вблизи Дзержинска. На местах падений БПЛА работают саперы и сотрудники экстренных служб.

Предполагается, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Хмельницкой области Украины. В результате атаки пострадавших нет.

Орловская область.

Семь украинских дронов были сбиты над регионом. Об этом написали в Минобороны РФ.

Крым и Черное море.

Четыре дрона Украины пытались атаковать республику. Столько же дронов сбито над акваторией Черного моря.

Московская область.

Над Московской областью сбиты два дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белгородская область.

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Это отметили в Минобороны.

Калужская область.

Сбит один БПЛА Украины. Об этом написали в Минобороны РФ.

Брянская область.

Ликвидирован один дрон ВСУ. Об этом заявили в МО России.