ВСУ атаковали 10 регионов России и применили дрон «Лютый»: карта атак БПЛА 29 апреля

Дроны ВСУ типа «Лютый» атаковали Нижегородскую область.
Российские средства ПВО уничтожили 40 беспилотников Украины в ночь на 29 апреля. При этом всего с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля был ликвидирован 91 БПЛА. За указанный период атакам подверглись десять регионов России, среди которых — Курская, Московская, Нижегородская и другие области, а также Крым и Черное море. О том, какие типы беспилотников были применены при атаке на некоторые регионы и сколько было сбито дронов ВСУ над каждой областью — в материале URA.RU.
Курская область.
Средства ПВО уничтожили 40 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Рязанская область.
Над регионом ликвидированы 11 украинских БПЛА. Это отметили в Минобороны.
Нижегородская область.
Отражена атака восьми беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Глеб Никитин. Отмечается, что все они относились к типу «Лютый» и несли фугасные заряды. При этом у трех из них не сработали боевые части после падения.
Один из дронов был сбит вблизи Дзержинска. На местах падений БПЛА работают саперы и сотрудники экстренных служб.
Предполагается, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Хмельницкой области Украины. В результате атаки пострадавших нет.
Орловская область.
Семь украинских дронов были сбиты над регионом. Об этом написали в Минобороны РФ.
Крым и Черное море.
Четыре дрона Украины пытались атаковать республику. Столько же дронов сбито над акваторией Черного моря.
Московская область.
Над Московской областью сбиты два дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Белгородская область.
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Это отметили в Минобороны.
Калужская область.
Сбит один БПЛА Украины. Об этом написали в Минобороны РФ.
Брянская область.
Ликвидирован один дрон ВСУ. Об этом заявили в МО России.