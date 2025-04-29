Московский суд арестовал россиянина Филипова по делу о госизмене

Фигурант дела о госизмене арестован по решению Мещанского суда Москвы.
На сайте суда сообщается об удовлетворении ходатайства об аресте Филипова Д. Н., которому вменяется ст. 275 УК РФ (госизмена). По этой статье арестованному может грозить пожизненное лишение свободы.
Информации о вменяемом фигуранту дела преступлении нет.
Согласно данным картотеки суда, постановление о заключении россияина под стражу уже вступило в силу.
Ранее стало известно о предъявлении жительнице ЛНР обвинения в госизмене за укрывательство двух солдат ВСУ.