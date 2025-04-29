Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский суд арестовал россиянина Филипова по делу о госизмене

Фигуранту дела может грозить пожизненное лишение свободы.

Источник: Аргументы и факты

Фигурант дела о госизмене арестован по решению Мещанского суда Москвы.

На сайте суда сообщается об удовлетворении ходатайства об аресте Филипова Д. Н., которому вменяется ст. 275 УК РФ (госизмена). По этой статье арестованному может грозить пожизненное лишение свободы.

Информации о вменяемом фигуранту дела преступлении нет.

Согласно данным картотеки суда, постановление о заключении россияина под стражу уже вступило в силу.

Ранее стало известно о предъявлении жительнице ЛНР обвинения в госизмене за укрывательство двух солдат ВСУ.