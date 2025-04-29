В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника

«В Михайловском муниципальном округе под обстрел БПЛА попал школьный автобус. В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», — написал он.
По его словам, пострадал один подросток 2007 года рождения — он получил легкое ранение головы. Ему оказывают помощь, добавил губернатор, отметив, что держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи с медицинской службой.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.