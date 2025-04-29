Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Запорожской области украинский беспилотник обстрелял школьный автобус, ранен один подросток, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Источник: Соцсети

«В Михайловском муниципальном округе под обстрел БПЛА попал школьный автобус. В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», — написал он.

По его словам, пострадал один подросток 2007 года рождения — он получил легкое ранение головы. Ему оказывают помощь, добавил губернатор, отметив, что держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи с медицинской службой.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.