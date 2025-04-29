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Не менее 18 туристов из России пострадали после аварии с автобусом в Турции

По меньшей мере 18 туристов из России и водитель получили травмы после того, как автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья. Об этом 29 апреля сообщило агентство IHA.

«По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек, 18 из которых — российские туристы», — говорится в публикации.

По данным агентства, в автобусе находились 25 человек, которых везли из аэропорта в районе Манавгат в Анталье. Авария произошла после того, как водитель потерял управление. В результате автобус перевернулся.

Степень тяжести полученных туристами травм не уточняется. После ДТП мэр Аланьи Осман Тарик Озкелик пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в аварии.

«Передаю свои наилучшие пожелания 18 российским гостям и водителю автомобиля, которые пострадали в результате опрокидывания автобуса с туристами в Манавгате», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

22 марта четыре туриста из России пострадали в результате ДТП с участием автобуса на Пхукете. Уточняется, что автобус, в котором находились 35 россиян, перевернулся, заходя в поворот на шоссе.