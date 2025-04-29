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Посольство РФ заявило о трех раненых моряках в Йемене

ДУБАЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Один из троих российских моряков, пострадавших при ударах США по йеменскому порту Рас-Иса, госпитализирован в столице Сане, которую контролируют хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах». Ему может потребоваться операция, сообщил ТАСС временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров.

Источник: Reuters

Министр иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Джамаль Амир 26 апреля сообщил, что трое российских моряков из экипажа танкера Seven Pearls получили различные ранения в результате американских ударов по нефтеналивному порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда на берегу Красного моря. Порт подвергся атаке в том момент, когда судно с российским экипажем готовилось к разгрузке. По словам представителя хуситов, моряков зовут Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин.

Мы можем подтвердить, что один из граждан России помещен в больницу Саны. У него серьезное ранение глаз, поэтому пострадавшему может потребоваться хирургическая операция. Еще двое российских граждан получили легкие ранения. По нашим данным, их жизни ничего не угрожает.

Евгений Кудров
временный поверенный в делах России в Йемене

По его словам, на судне Seven Pearls, которое стоит рядом с портом Рас-Иса на безопасном расстоянии от берега, остаются 19 россиян.

«Мы надеемся, что судно не находится в зоне американских ударов по портовой инфраструктуре. Все необходимое у российских моряков есть на борту», — сказал дипломат.

Как отметил Кудров, российское посольство поддерживает связь с экипажем танкера и судовладельцем.