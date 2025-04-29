Посольство РФ заявило о трех раненых моряках в Йемене

Министр иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Джамаль Амир 26 апреля сообщил, что трое российских моряков из экипажа танкера Seven Pearls получили различные ранения в результате американских ударов по нефтеналивному порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда на берегу Красного моря. Порт подвергся атаке в том момент, когда судно с российским экипажем готовилось к разгрузке. По словам представителя хуситов, моряков зовут Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин.