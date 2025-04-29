Посольство РФ заявило о трех раненых моряках в Йемене

Министр иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Джамаль Амир 26 апреля сообщил, что трое российских моряков из экипажа танкера Seven Pearls получили различные ранения в результате американских ударов по нефтеналивному порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда на берегу Красного моря. Порт подвергся атаке в том момент, когда судно с российским экипажем готовилось к разгрузке. По словам представителя хуситов, моряков зовут Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин.
Мы можем подтвердить, что один из граждан России помещен в больницу Саны. У него серьезное ранение глаз, поэтому пострадавшему может потребоваться хирургическая операция. Еще двое российских граждан получили легкие ранения. По нашим данным, их жизни ничего не угрожает.
По его словам, на судне Seven Pearls, которое стоит рядом с портом Рас-Иса на безопасном расстоянии от берега, остаются 19 россиян.
«Мы надеемся, что судно не находится в зоне американских ударов по портовой инфраструктуре. Все необходимое у российских моряков есть на борту», — сказал дипломат.
Как отметил Кудров, российское посольство поддерживает связь с экипажем танкера и судовладельцем.