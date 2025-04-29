Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ДТП с автобусом в Анталье с российскими туристами

По меньшей мере 18 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье, сообщило агентство DHA.

Авария произошла в районе Манавгат. Водитель автобуса, перевозившего туристов в отель, потерял управление, и транспортное средство перевернулось в районе теплиц.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

  • Авария произошла в районе Манавгат около 08:00 мск.
  • Водитель автобуса, перевозившего туристов в отель, потерял управление, и транспортное средство перевернулось в районе теплиц.
  • Генконсульство России в Анталье сообщило, что поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными органами, туроператором и страховой компанией.
  • Ассоциация туроператоров России выясняет информацию о последствиях ДТП. Туроператор находится в контакте с принимающей стороной.
  • В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что в данный момент туристов осматривают врачи. Часть из них уже направили в отель.
  • По данным союза, в автобусе находились 22 взрослых и три ребенка.
  • Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь на месте.
  • Гиды остаются с гостями для дальнейшей помощи и поддержки.
  • По факту ДТП проводится расследование.

Пострадавшие

  • По последним данным, пострадали по меньшей мере 18 российских туристов.
  • По данным телеканала Bengu-Turk, их состояние не вызывает опасений.
  • Как информировало агентство, они доставлены в медучреждения.
  • Генконсульство России в Анталье сообщило, что по состоянию на 12:30 в больницах остаются 17 граждан страны.
  • Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство.