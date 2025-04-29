Что известно о ДТП с автобусом в Анталье с российскими туристами

Авария произошла в районе Манавгат. Водитель автобуса, перевозившего туристов в отель, потерял управление, и транспортное средство перевернулось в районе теплиц.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
- Авария произошла в районе Манавгат около 08:00 мск.
- Водитель автобуса, перевозившего туристов в отель, потерял управление, и транспортное средство перевернулось в районе теплиц.
- Генконсульство России в Анталье сообщило, что поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными органами, туроператором и страховой компанией.
- Ассоциация туроператоров России выясняет информацию о последствиях ДТП. Туроператор находится в контакте с принимающей стороной.
- В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что в данный момент туристов осматривают врачи. Часть из них уже направили в отель.
- По данным союза, в автобусе находились 22 взрослых и три ребенка.
- Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь на месте.
- Гиды остаются с гостями для дальнейшей помощи и поддержки.
- По факту ДТП проводится расследование.
Пострадавшие
- По последним данным, пострадали по меньшей мере 18 российских туристов.
- По данным телеканала Bengu-Turk, их состояние не вызывает опасений.
- Как информировало агентство, они доставлены в медучреждения.
- Генконсульство России в Анталье сообщило, что по состоянию на 12:30 в больницах остаются 17 граждан страны.
- Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство.