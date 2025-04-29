В Калужской области пресекли канал незаконной миграции

Сообщается, что сотрудники УФСБ России по Калужской области установили группу лиц, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан, «выраженный в их фиктивном трудоустройстве в качестве так называемых квалифицированных специалистов».
«Установлено, что фигуранты организовали фиктивное трудоустройство иностранцев в аффилированные им организации, что в результате позволило выходцам из ближнего зарубежья в упрощенном порядке получить различные миграционные статусы», — говорится в сообщении.
В УФСБ уточнили РИА Новости, что таким образом в регион ввезли несколько десятков мигрантов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту, а части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), уточняют в управлении.