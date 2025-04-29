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В Калужской области пресекли канал незаконной миграции

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр — РИА Новости. УФСБ по Калужской области пресекло канал незаконной миграции, организаторы которого ввезли в страну несколько десятков иностранцев, фиктивно их трудоустраивая, сообщила пресс-служба управления.

Источник: © РИА Новости

Сообщается, что сотрудники УФСБ России по Калужской области установили группу лиц, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан, «выраженный в их фиктивном трудоустройстве в качестве так называемых квалифицированных специалистов».

«Установлено, что фигуранты организовали фиктивное трудоустройство иностранцев в аффилированные им организации, что в результате позволило выходцам из ближнего зарубежья в упрощенном порядке получить различные миграционные статусы», — говорится в сообщении.

В УФСБ уточнили РИА Новости, что таким образом в регион ввезли несколько десятков мигрантов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту, а части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), уточняют в управлении.